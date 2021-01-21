Главный инфекционист Москвы рекомендовала людям из групп риска привиться от коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Москве внушает осторожный оптимизм, однако по-прежнему в городе ежедневно выявляют несколько тысяч заболевших. Главный инфекционист департамента здравоохранения столицы, главврач больницы Светлана Сметанина призвала обезопасить себя и пройти вакцинацию.

В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что любые инфекционные заболевания проще предотвратить, чем лечить их последствия. Поэтому основным и наиболее эффективным средством профилактики коронавируса является вакцинация. Притом, по ее словам, вакцина «Спутник V», которую вводят россиянам, в процессе клинических исследований показала свою безопасность.

На вопрос, кому особенно важно вакцинироваться, Сметанина заявила, что это необходимо сделать людям из групп риска (имеющим хронические заболевания и людям старше 60 лет).

«Также вакцинация особенно важна для тех, кто в силу своих профессиональных обязанностей контактирует с большим количеством людей и имеет высокие риски заразиться этой инфекцией», — подчеркнула она.

Оперштаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах РФ составил 21 887, в том числе выявлено активно 2 363 (10,8%) без клинических проявлений. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 655 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 832 летальных исхода, выздоровели более 3 млн человек.