Оперативники ликвидировали наркопритон на востоке Москвы

Сотрудники УНК ГУ МВД по Москве обнаружили притон для потребления наркотических средств на востоке города и ликвидировали его, рассказала замначальника пресс-службы ГУ МВД России Екатерина Гузь.

Полицейские получили сообщение, что неоднократно судимый безработный 45-летний гражданин за «вознаграждение» пускал в квартиру наркозависимых для совместного потребления наркотиков. Он получал от гостей запрещенные средства и вещества.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Оперативники нашли в его квартире шприц с остатками вещества, стеклянную трубку со следами нагара, а также другие предметы, используемые для употребления запрещенных средств и веществ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело на москвича за привлечение 10-летней дочери к сбыту наркотиков. У девочки было найдено и изъято 76 свертков с наркотическими веществами.