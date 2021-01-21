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Общество. Новости

«Роснефть» повышает уровень рационального использования ПНГ

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«Роснефть» повышает уровень рационального использования ПНГ на новых нефтедобывающих проектах. «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (дочернее предприятие НК «Роснефть») ввела в эксплуатацию первоочередные объекты по утилизации ПНГ на Юрубчено-Тохомском месторождении. В рамках инвестиционного проекта начали работу газокомпрессорная станция (ГКС) производительностью на первом этапе 0,8 млрд. м³ газа в год, установка подготовки топливного газа производительностью 312 млн. м³ в год, газопровод высокого давления и куст газонагнетательных скважин. Общая мощность объектов первой очереди составит 2 млрд. м³ газа в год.

Данная инициатива позволит повысить уровень рационального использования ПНГ за счет генерации электроэнергии и закачки в пласт для поддержания пластового давления.

После завершения строительства и ввода в эксплуатацию всех объектов газовой программы (первой и второй очередей ГКС суммарной производительностью свыше 5 млрд. м3 газа в год) планируется достижение 95% уровня использования ПНГ. Реализация данного инвестиционного проекта внесет существенный вклад в повышение экологичности производства.

В рамках реализации газовой программы на месторождении ведется строительство масштабной инфраструктуры, соответствующей мировым стандартам качества и безопасности. Газовые объекты оснащены современным оборудованием с высокой степенью автоматизации, контроля и мониторинга производственных процессов. На установке подготовки топливного газа внедрена уникальная для российской нефтегазовой отрасли технология мембранной подготовки, которая заключается в отделении различных примесей от целевых компонентов – метана, этана и пропана при прохождении через полимерную мембрану под действием перепада давления. Это технологическое решение позволяет снизить затраты за счет одновременной очистки газа от примесей, удаления влаги и тяжелых углеводородов.

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