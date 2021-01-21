В России впервые за долгие годы появится препарат для онкобольных «Прокарбазин»

В Россию впервые за долгие годы везут препарат для онкобольных «Прокарбазин». Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 21 января, передает RT.

По его словам, в настоящее время все ресурсы здравоохранения направлены на уничтожение коронавирусной инфекции, однако пациенты с другими заболеваниями, в частности, с онкологией, тоже должны получать необходимое лечение.

Премьер отметил, что этой теме власти уделяют особое внимание.

«По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний «Прокарбазин», — сказал Мишустин, отметив, что его получат все нуждающиеся.

Ранее сообщалось, что кабмин продлил бесплатную выдачу лекарств россиянам с коронавирусом.