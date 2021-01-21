В Гидрометцентре призвали россиян привыкнуть к аномальной погоде

Россиянам следует привыкнуть к аномальным погодным явлениям, так как из-за глобального потепления ожидать «нормальной» погоды не приходится. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

По его словам, ситуация, когда температура скачет от -25°C до +3°C — редкое событие. Эксперт отметил, что при потеплении климата происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, изменчивости. Это касается и зимы, и лета.

«Нормальной» погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше. Их повторяемость уменьшается», — уточнил Вильфанд.

Метеоролог обратил внимание на то, что аномальные погодные явления — это естественные последствия глобального потепления, когда летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо.

Ранее Вильфанд спрогнозировал аномальное потепление в европейской части России.