Власти Индонезии сообщили о завершении поисков на месте крушения Boeing

| Бернст Ю.

Власти Индонезии объявили о завершении поисковой операции в акватории Яванского моря, где произошло крушение Boeing 737-524. Об этом сообщает портал Detik со ссылкой на министра транспорта Буди Кариа Сумади.

«Сегодня последний день операции, мы завершаем поиски», — сказал Сумади.

В тот же день стало известно об обнаружении второго черного ящика Boeing 737-524, однако 17 января появились данные о том, что он потерян. Как сообщил замруководителя национального поисково-спасательного агентства Бамбанг Сурио Аджи, на данный момент у спасателей не получается уловить сигнал самописца.

9 января в Индонезии разбился пассажирский самолет. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер за минуту потерял высоту. На борту находились 62 человека, в том числе 10 детей.

При взлете самолет проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Следователи исключили разрыв самолета в воздухе. Предполагается, что самолет мог взорваться при ударе об воду. Согласно данным черного ящика, оба двигателя лайнера были исправны в момент крушения.