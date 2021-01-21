Ученые предупредили об опасности штамма коронавируса из ЮАР для уже переболевших

Вариант вируса SARS-CoV-2, обнаруженный в Южно-Африканской республике в декабре прошлого года, может стать причиной повторного заражения коронавирусной инфекцией, а уже созданные вакцины могут быть не эффективными против него. Такое мнение выразили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга, их исследование размещено на портале biorxiv.

Отмечается, что специалисты изучили штамм вируса 501Y.V2 на плазме крови переболевших коронавирусом людей, и определили, что он устойчив к нейтрализующим антителам, образовавшимся после предыдущего заражения.

Эксперты подчеркнули, что новые варианты вируса представляют значительный риск повторного заражения, цитирует издание Medical Xpress выдержку из работы южноафриканских ученых.

Ученые предположили, что это также может снизить эффективность использования для лечения от коронавируса нового типа плазмы крови тех, кто уже болел и выздоровел.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что обнаруженные в Великобритании и Южно-Африканской Республике (ЮАР) мутации коронавируса не связаны между собой.