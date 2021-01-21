Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Врач определил главную проблему при восстановлении после коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Главный фактор, затрудняющий восстановление организма после заражения коронавирусом, — сбои в кишечнике. Об этом заявил врач-ревматолог Павел Евдокименко на своем YouTube-канале.

Работа пищеварительной системы налаживается медленнее, чем обоняние или режим сна. Притом дольше остальных будут восстанавливаться люди, которые во время болезни принимали антибиотики. Евдокименко также отметил, что ситуация может усугубиться из-за аллергических реакций.

Специалист посоветовал употреблять мед, витамины группы B, калину и малину с минимальным количеством сахара.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная также рассказывала, что основные последствия коронавируса — слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, а также головная боль, кашель и чувство жжения в груди.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.