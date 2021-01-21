ВОЗ начнет процедуру, предваряющую заявку на регистрацию «Спутник V»

22 января ВОЗ начнет процедуру, которая предваряет подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА «Новости»,

«Также я хотела бы сказать, что 22 января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки «Cпутник V», — сказала она.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее Венгрия зарегистрировала российскую вакцину.