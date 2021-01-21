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Общество. Новости

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КС Молдавии счел незаконным особый статус русского языка

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Конституционный суд Молдавии счел неконституционным закон, в соответствии с которым русский имеет статус языка межнационального общения. Об этом пишет РИА «Новости».

«Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционным закон о функционировании языков», — приводятся слова главы КС Домники Маноле.

Она подчеркнула, что решение окончательно и не может быть обжаловано.

В июне 2018 года Конституционный суд Молдавии признал устаревшим советский закон о функционировании языков, объявляющий русский средством межнационального общения. В конце 2020 года парламент принял новый закон, вернув русскому статус языка межнационального общения. Оппозиция оспорила документ.

Ранее Молдавия также отменила запрет на вещание российских каналов.

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