Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Названа предварительная причина массового отравления школьников в Электростали

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Причиной массового отравления школьников в подмосковной Электростали, по предварительной версии, стал ротавирус. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«По предварительной информации, причиной массового отравления школьников в Подмосковье мог стать ротавирус», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области начала проверку после отравления учащихся в одной из школ в Электростали. Предварительно, с жалобами на плохое самочувствие в больницы обратились 14 школьников.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.