Девять человек спасли при пожаре в доме престарелых в Харькове

Из загоревшегося дома престарелых в Харькове спасли девять человек. Об этом сообщает украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается что пожар был локализован на площади 100 квадратных метров в 17.14 мск.

«Девять человек спасены – их госпитализировали», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в при пожаре в здании, переоборудованном под дом постарелых,15 человек погибли, пять пострадали. Для тушения привлекли 28 человек и 7 единиц техники. Событие квалифицировано как ЧС государственного уровня.