Полиция задержала Любовь Соболь

Полицейские задержали экс-кандидата в Мосгордуму, сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь из-за призывов выйти на несанкционированную акцию 23 января, передает ТАСС.

Как рассказал агентству ее адвокат Владимир Воронин, Соболь задержали из-за призывов выходить на несанкционированные акции.

По его данным, ее везут в ОМВД «Донской» в Москве.

Роскомнадзор также предупреждал, что оштрафует социальные сети за призывы подростков участвовать в несанкционированных митингах. В Роскомнадзоре также отметили, что участие в несанкционированных акциях в условиях пандемии может навредить жизни и здоровью.