Зеленский поручил главе МВД возбудить дело из-за пожара в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову возбудить уголовное дело и взять под личный контроль расследование пожара в доме престарелых в Харькове. Об этом президент написал в Telegram.

«Министру внутренних дел (поручаю) — открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват», — написал Зеленский.

Глава государства также поручил правительству создать комиссию по расследованию причин возгорания.

Ранее стало известно, что при пожаре в здании, переоборудованном под дом постарелых,15 человек погибли, пять пострадали. Для тушения привлекли 28 человек и 7 единиц техники. Событие квалифицировано как ЧС государственного уровня.