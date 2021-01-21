Названы необычные забытые вещи в московском транспорте

Дептранс Москвы рассказал о необычных вещах, забытых пассажирами в общественном транспорте в 2020 году.

«О неспокойном 2020 годе больше соцсетей расскажут только вещи, забытые в общественном транспорте. Среди них и несколько кило гречки, и мешок монет, и даже ящик шампанского (все, кроме шампанского, вернулось владельцам)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в метро были найдены чертеж спасательной станции, игровая приставка Sony Ps4, ящик с полезными ископаемыми, сварочный аппарат, мешок старинных монет и ящик вина. На МЦД кто-то забыл надувной бассейн и рассаду для овощей, а в наземном транспорте — костюм снеговика и домино.

Чаще всего в прошлом году вещи забывали в метро (12 881). В поездах и на станциях МЦД было обнаружено 720 «потеряшек», в наземном транспорте — 536.

Самые распространенные потерянные вещи — сумки, пакеты, телефоны, проездные, зонты, кошельки и школьные рюкзаки.