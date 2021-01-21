Температура в европейской части РФ достигнет рекордных значений

В конце января в европейской части России будут рекордные показатели температуры, превышающие климатическую норму на 12°C, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

Жители европейской части начнут ощущать температурные изменения уже с пятницы, 22 января. По его словам, температура будет близка к нулевой отметке и днем, и ночью.

«Днем показатели будут приближаться к рекордным значениям — +3°C — +4°C. Для последней декады января в центре европейской России это действительно рекордное значение», — отметил Вильфанд.

Ранее американские ученые из Университета Северной Аризоны, Центра исследования климата Вудвелла, а также их коллеги из Университета Вайкато (Новая Зеландия) заявили, что к 2050 году планета Земля может достигнуть критической температурной отметки.