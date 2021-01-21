Эксперты оценили намерение ЦИК увеличить число видеокамер на избирательных участках

ЦИК планирует увеличить число видеокамер на избирательных участках к думским выборам, сообщил в четверг «Коммерсант».



Олег Иванников, кандидат исторических наук, директор благотворительной организации «Право и порядок» полагает, что изменения в избирательном законодательстве, произошедшие за последние годы, положительно сказались на повышении доверия россиян к избирательной системе.

«Повсеместное развитие системы видеонаблюдения и общественный контроль могут существенным образом изменить ситуацию с распространением фейковой информации, будут способствовать предотвращению провокаций на самих избирательных участках, дисциплинируют членов избирательных комиссий», - говорит он.



«Нужно учитывать, что территория нашего государства очень велика и говорить об обязательном оснащении всех российских избирательных участков на предстоящую компанию по выборам в государственную думу пока рано, но к этому нужно стремится и нацеливать руководство регионов в последующие годы охватывать видеонаблюдением как можно больше УИК и ТИК», - считает Иванников.

Алексей Песков, член исполнительного комитета Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» полагает, что масштабное видеонаблюдение за выборами – безусловно правильная инициатива, которая является одним из важнейших инструментов наблюдения за электоральными процессами, мониторинга возможных нарушений, их профилактики и предотвращения.

«У граждан в условиях такого массового видеонаблюдения за голосованием формируется естественное чувство уверенности в том, что нарушения будут минимизированы, а случившиеся – не останутся безнаказанными. Это ключевой принцип, позволяющий в обществе формировать здоровое восприятие выборных процессов вопреки активным действиям недобросовестных дискредитаторов и провокаторов», — уверен он.

Александра Афонина, руководитель исполнительной дирекции Общественной палаты Республики Коми, эксперт НОМ, говорит, что как инструмент обеспечения легитимности процесса голосования, видеонаблюдение себя зарекомендовало, но оно само по себе не должно являться единственной мерой, на которую нужно опираться.

«Мое мнение – это дополнение к существующим механизмам контроля. Оснащать все без исключения помещения для голосования будет проблематично и очень затратно. Не на всей территории России есть техническая возможность это сделать, где-то нет интернета (его еще только подводят к удаленным селам и деревням), да и не каждый регион сможет себе позволить такое. Есть еще момент: камера системы видеонаблюдения статична, угол обзора можно заслонить – практика показала, что именно работа наблюдателей, их фото и видеосъёмка позволяет не только выявить и зафиксировать нарушение, а зачастую его предотвратить», — пояснила она.