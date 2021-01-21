Американец выиграл в лотерею $731 млн

Житель США выиграл в лотерее Powerball, теперь он может стать обладателем более $731 млн. Об этом сообщает 6ABC.

Согласно правилам лотереи, обладатель счастливого билета сможет выбрать между $731,1 млн, которые будут перечислены 30 платежами за 29 лет, или единовременной выплатой в размере $546,8 млн.

Отмечается, что это пятый по величине джекпот в истории лотереи, шансы на победу были очень низкими — 1 на 292,2 млн.

Лотерея Powerball проводится в 45 штатах, федеральном округе Колумбия, на Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Билет стоит $2.



Ранее сообщалось, что британец выиграл в лотерею £20 млн.