В МИДе решительно осудили теракт в Багдаде

Москва решительно осуждает теракт в Багдаде, говорится на сайте МИД России.

«Самым решительным образом осуждаем эту дерзкую террористическую вылазку, направленную на подрыв безопасности и стабильности в дружественном Ираке», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что российские власти солидарны с руководством и народом Ирана в борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что на рынке в районе Эль-Баб эш-Шаркий в Багдаде произошел двойной теракт. По последним данным, 32 человека погибли, 110 получили ранения.