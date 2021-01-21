РФПИ: Мексика зарегистрирует «Спутник V»

Мексика в ближайшее время зарегистрирует российскую вакцину «Спутник V», заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом пишет ТАСС.

«В ближайшее время мы ожидаем возможную регистрацию [вакцины «Спутник-V»] и в Мексике», — сказал он.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса «Спутник V».