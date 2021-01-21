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Общество. Новости

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Жителей Британии будут штрафовать за посещение домашних вечеринок

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Британцам, нарушающим меры по коронавирусу, грозит новый штраф в размере £800 (почти $1100). Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что штраф коснется посещающих домашние вечеринки, на которых собираются больше 15 человек. Нововведение вступит в силу на следующей неделе.

Штраф будет удваиваться за каждое последующее правонарушение до максимальной суммы в £6400 (около $8775).

По последним данным, в Великобритании коронавирус подтвердился у больше 3,5 млн человек, скончались больше 94 тысяч.

Ранее сообщалось, что в стране был зафиксирован рекордный прирост смертей от COVID-19.

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