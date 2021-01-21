Под Пензой мужчина перепутал охотника с кабаном и застрелил его

В Пензенской области мужчина случайно застрелил охотника, перепутав его с кабаном. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 8 декабря 50-летний житель Нижнеломовского района заметил следы дикого кабана и услышал шорох в кустах, после чего выстрелил из ружья. Так он ранил 54-летнего охотника, который скончался по пути в больницу.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту причинения охотнику смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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