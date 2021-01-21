Житель Харьковской области в эфире телеканала «НАШ» пожаловался, что пенсионеры в Крыму получают более высокие пенсии.

Пенсионер по имени Михаил позвонил на канал и рассказал, что его брат живет на полуострове и получает пенсию в 8 раз больше, чем он сам.

«Посмотрите, что «агрессор» в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже», — заявил мужчина.

Он призвал Киев «слушать, что говорит Восток».

Ранее экс-депутат Рады Надежда Савченко сообщила, что пенсии на Украине увеличили на сумму, на которую можно купить лишь половинку батона.