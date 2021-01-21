В Роспотребнадзоре назвали причину отравления школьников в Электростали

В Электростали школьники отравились из-за норовируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Московской области.

«В ходе проводимого эпидрасследования установлено, что все заболевшие - учащиеся одного класса... По данным лабораторных исследований, причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что недомогание детей не связано с питанием в школе.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области начала проверку после отравления учащихся в одной из школ в Электростали. Предварительно, с жалобами на плохое самочувствие в больницы обратились 14 школьников.