Въезжающих в США обязали проходить карантин

Въезжающие в США будут обязаны проходить карантин из-за коронавируса, объявил президент США Джо Байден. Об этом пишет РИА «Новости».

Он подчеркнул, что новые меры вводятся из-за выявления новых штаммов коронаивруса.

«В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из другой страны, должен сдать тест (на коронавирус) перед посадкой в самолет и полетом и должен пройти карантин по прибытии в Америку», — сказал Байден.

США находятся на первом месте в мире по распространению вируса: заразились 24,5 миллиона, скончались 408 тысяч человек.

Ранее Байден спрогнозировал, что число смертей от коронавируса в США в феврале, вероятно, достигнет 500 тысяч.