Возросло число погибших при обрушении шахты в Кузбассе

Обнаружено тело третьего погибшего при обрушении после выброса метана в шахте в Кемеровской области, сообщил заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на своей странице в Instagram.

«В забое, где произошел выброс, работало 3 шахтера. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ», – написал Панов.

Он добавил, что семьи погибших получат от регионального правительства и угледобывающей компании всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что выброс метана с последующим обрушением горной породы произошел на угольной шахте в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. На поверхность вышел 41 из 44 человек, находившихся в шахте, были обнаружены тела двоих погибших.