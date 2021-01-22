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Общество. Новости

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Уголовное дело возбуждено после гибели шахтеров в Кузбассе

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Следователи возбудили уголовное дело после обрушения в шахте в Кемеровской области, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что были обнаружены тела трех погибших в результате обрушения горной породы на угольной шахте в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Обрушение произошло после выброса метана, на поверхность вышел 41 из 44 находившихся в шахте рабочих.

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