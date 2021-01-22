Холода увеличили спрос россиян на шубы на 20%

Исследование российского оператора фискальных данных «Платформы ОФД» показало, что спрос на шубы увеличился на фоне холодов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что продажи меховых изделий в период с 1 по 20 января 2021 года выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наиболее активными они были в течение 11-17 января.

Кроме того, изменилась и средняя стоимость покупки. Так, она составила 26 080 руб., в прошлом году этот показатель был на 20% ниже.

Как уточняется, лидерами продаж стали изделия из искусственного меха, норковые шубы, полушубки и жилеты. Чаще всего их приобретали жители Москвы и Московской области.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что при выборе мехового изделия необходимо убедиться в наличии у него контрольного знака – КИЗ.