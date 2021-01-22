Тела трех погибших в шахте в Кемеровской области горняков подняли на поверхность

Тела всех трех горняков, которые погибли в шахте им. С.Д. Тихова в результате обрушения горной породы, подняли на поверхность. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после произошедшего.

Тела трех горняков, погибших в результате обрушения горной породы на угольной шахте в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, были обнаружены рано утром в пятницу, 22 января. Обрушение произошло после выброса метана, на поверхность вышел 41 из 44 находившихся в шахте рабочих.