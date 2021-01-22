В Москве сугробы выросли до 37 см

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что сугробы в Москвы выросли до 37 см. Его слова приводит РИА «Новости».

В четверг, 21 января, столицу накрыл снегопад, он продолжался весь день.

«Сугробы выросли с 35 до 37 см. Но после оттепелей они растают до 25 см на следующей неделе», — сказал синоптик.

По его словам, к середине января в Москве выпало 50 мм осадков при норме в 42 мм.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил причины снегопада в столице.