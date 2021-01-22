В Бостоне 2 тысячи доз вакцины Moderna были испорчены из-за отключенного холодильника

В одной из больниц американского Бостона были испорчены около 2 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции компании Moderna в результате отключенного холодильника. Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 19 января. Холодильник, в котором находились препараты, был исправен, уборщик случайно вытащил вилку из розетки во время уборки. По данным телекомпании, вакцина Moderna может храниться при температуре от +2 до +8°C в течение 30 дней.

В настоящее время правоохранители расследуют произошедшее, а также причины, по которым не подействовала установленная в холодильнике сигнализация.

Ранее сообщалось, что полиция американского штата Висконсин арестовала фармацевта по обвинению в порче 500 доз вакцины от коронавируса нового типа компании Moderna.