В Воронеже мужчина распылил баллончик в лицо тележурналисту

В Воронеже предъявили обвинения мужчине, который распылил в лицо газовый баллончик журналисту федерального канала. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, по ходатайству следователя СК судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.

12 ноября журналист прибыл в офис одной из коммерческих организаций в Воронеже, исполняя редакционное задание. Корреспондент не смог снять сюжет, так как 33-летний работник компании распылил газовый баллончик ему в лицо.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с применением насилия».

Ранее сообщалось, что в Москве заперли журналистку в кальянной, где она делала репортаж о нарушении мер профилактики по коронавирусу.