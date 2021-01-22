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Общество. Новости

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Сотрудники милиции во время акции протеста на площади Независимости в Минске, 30 августа 2020 года Сотрудники милиции во время акции протеста на площади Независимости в Минске, 30 августа 2020 года

У Дома правительства в Минске человек совершил самоподжог

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На площади Независимости в Минске мужчина, предположительно, совершил самоподжог. Об этом сообщает Tut.by.

По словам очевидцев, пламя с горящего человека сбили охранники Дома правительства при помощи огнетушителей. В результате мужчина был госпитализирован.

В минздраве рассказали, что пострадавший находится без сознания, при первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него ожоги более 50% тела.

Обстоятельства произошедшего выясняются милицией. На место выехала следственно-оперативная группа. Личность мужчины пока не установлена.

Ранее сообщалось, что в Варшаве 48-летний мужчина поджег себя у здания сейма.

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