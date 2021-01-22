23 января будет объявлено днем траура из-за гибели 15 человек в Харькове

23 января на Украине будет объявлено днем траура в связи с гибелью 15 постояльцев дома престарелых в Харькове. Об этом заявила президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что подпишет соответствующий указ.

Ранее офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело в связи с пожаром в частном пансионате для престарелых в Харькове, жертвами которого стали 15 человек, еще 11 человек пострадали. Событие было квалифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня. По данному делу были задержаны трое человек.