Венгрия получит «Спутник V» для вакцинации одного миллиона человек

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна получит два миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Венгрия уже получила экземпляр соглашения, подписанного Россией.

«В соответствии с этим соглашением мы получим доступ к партии вакцины, необходимой, чтобы привить один миллион граждан. То есть речь идет о потенциально двух миллионах доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина», — сказал министр на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее стало известно, что Россия заключила договор с Венгрией на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V». Документ с РФПИ был подписан 22 января.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».