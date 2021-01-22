В Роспотребнадзоре опасаются новых подъемов заболеваемости коронавирусом

В России с начала января фиксируется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, однако, незначительные подъемы еще возможны. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА

«Новости».

Специалист подчеркнула, что говорить о победе над инфекцией пока очень рано.

«Я думаю, что все равно мы еще будем видеть небольшие подъемы, сменяющиеся спадами», — сказала она.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 677 352 случая коронавируса. За весь период от инфекции скончались 68 412 человек, вылечились 3 081 536 человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.