Самолет вынужденно сел в Югре из-за отказа датчиков шасси

В Нижневартовске вынужденно приземлился самолет авиакомпании S7, летевший из Нового Уренгоя в Новосибирск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно Embraer-170 приземлилось в аэропорту Нижневартовска в 16.15 по местному времени. Уточняется, что причиной вынужденной посадки стал отказ датчиков системы шасси.

На борту авиалайнера находились четыре члена экипажа и 51 пассажир, посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Ранее самолет, следовавший из Магаса в Москву, вынужденно сел в аэропорту Минеральных Вод.