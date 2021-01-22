В Норильске работника администрации задержали по делу о лавине

В Норильске следователи задержали сотрудника администрации по уголовному делу о сходе лавины, при котором погибли три человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть троих человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска», — сказали в управлении.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске сошла лавина, снегом засыпало несколько домиков. Погибли три человека, в том числе ребенок.

По факту схода снежной лавины было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». 12 января был задержан оперативный дежурный ЕДДС Норильска. Его подозревают в том, что он не включил в оперативную сводку управления ГО И ЧС города полученные сведения о лавиноопасности, из-за чего не были организованы необходимые меры по обеспечению безопасности людей.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали начальника управления ГО и ЧС администрации Норильска в рамках расследования дела о гибели трех человек под лавиной в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная».