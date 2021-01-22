Мишустин назначил заместителей министра транспорта

Владимир Токарев освобожден от должности руководителя Росжелдора и назначен на пост заместителя министра транспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Согласно документу, временно исполняющим обязанности руководителя агентства стал замглавы Росжелдора Александр Иванов.

Кроме того, действующий замминистра и глава Росавтодора Андрей Костюк был назначен первым заместителем министра транспорта России и был освобожден Мишустиным от занимаемой должности. Также глава Росморречфлота Александр Пошивай получил должность замглавы Минтранса, но при этом был снят со своего поста.