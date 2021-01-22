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Общество. Новости

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Собянин обратился к москвичам с просьбой воздержаться от участия в незаконных акциях

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал незаконной несанкционированную акцию, запланированную на 23 января. Об этом пишет РИА «Новости».

«На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым», — сказал Собянин.

Глава города также считает циничными попытки привлечь несовершеннолетних к акции. Он обратился к тем, кто планирует участие в несанкционированной акции, воздержаться от участия.

Власти запретили проведение общественных мероприятий из-за коронавируса.

Ранее прокуратура Москвы вынесла пяти интернет-сервисам предупреждения из-за публикаций с призывами к участию в несогласованных акциях 23 января.

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