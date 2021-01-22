СК завел дело из-за призывов к несовершеннолетним выйти на незаконную акцию

Следователи возбудили уголовное дело по факту призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции в субботу, 23 января. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Дело было открыто по статье 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей»).

Как уточнили в СК, дело было заведено по результатам проверки многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников, размещенных в СМИ.

Ранее МВД предупредило, что будет привлекать к ответственности тех, кто призывает граждан к участию в несанкционированной акции.