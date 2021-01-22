Экс-главу Раменского района Подмосковья будут судить по делу об убийстве

Бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова будут судить по уголовному делу об убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Московской области.

«Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Раменского муниципального района», — говорится в сообщении.

Уголовное дело поступит в Раменский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее Серпуховской суд Московской области решил продлить арест бывшего главы подмосковного Раменского Андрея Кулакова, которого обвиняют в убийстве общественницы и его возможной любовницы Евгении Исаенковой.