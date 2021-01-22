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Общество. Новости

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Эксперт рассказал, когда нужно прививаться переболевшим коронавирусом

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Люди, переболевшие коронавирусом, могут не вакцинироваться до осени 2021 года. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет ТАСС.

«Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени. Абсолютно точно», — сказал Горелов.

В России коронавирусом заразились 3 677 352, выздоровели 3 081 536, скончались 68 412 человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее эксперт рассказал, можно ли прививаться от коронавируса пациентам с гепатитом.

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