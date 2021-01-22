Эксперт: иммунитет после вакцинации от коронавируса появляется через месяц

После вакцинации от коронавируса иммунитет появляется в срок от 32 до 56 дней. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет ТАСС.

«Не ранее чем через 32-45 дней [вырабатываются антитела], а максимальное количество через четыре инкубационных периода — 56 дней — вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью», — сказал Горелов.

Он подчеркнул, что привившиеся от коронавируса все равно должны носить маски.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее в Роспотребнадзоре назвали процент переболевших коронавирусом россиян.