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Общество. Новости

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Джонсон заявил, что «британский» штамм коронавируса имеет более высокий показатель смертности

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Британский штамм коронавируса может приводить к большей смертности, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон. Об этом пишет ТАСС.

«Есть основания предполагать, что выявленный в Великобритании вариант коронавируса может быть связан с более высокими показателями смертности», — сказал Джонсон.

Ранее Великобритания установила очередной антирекорд по суточной смертности от COVID-19.

При этом с 4 января в стране действует жесткий локдаун, уже третий по счету. Власти решили ввести его из-за того, что в стране быстро распространялся новый штамм коронавируса, который считается более заразным. Не исключено, что жесткие ограничения будут действовать до конца марта.

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