США обвинили экс-сотрудницу посольства США в заговоре с целью кражи документов

Минюст США обвинил бывшую сотрудницу американского посольства в Москве в попытке кражи государственных документов. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство отмечает, что женщина якобы участвовала в заговоре с целью кражи бумаг, связанных с программой реадмиссии беженцев.

Министерство также обвиняет еще двух сотрудников диппредставительства.

Кроме того, все трое, согласно релизу минюста, виновны в мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег. Экс-сотрудница и еще один сотрудник обвиняются в злоупотреблении и компьютерном мошенничестве.