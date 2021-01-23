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Общество. Новости

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Власти Турции планируют снести часть города ради путешественников

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Турецкие власти согласовали решение снести часть построек в городе Мардин для открытия аутентичной картины исторического центра для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

В АТОР отметили, что в городе планируют снести 240 построек.

Там уточнили, что внимание путешественников к этому направлению в период с 2012 по 2019 год возросло с двух до пяти млн приезжающих.

Кроме того, Ассоциация добавляет, что для российских туристов такие программы путешествий начали формироваться в 2020 году.

Ранее эксперты российской туристической розницы рассказали, что российские туроператоры начали отменять поездки в Анталью и на горнолыжные курорты Турции на фоне действующих ограничений в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

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