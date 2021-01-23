Штамм COVID-19 из ЮАР обнаружили в Португалии

В Португалии был обнаружен первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом сообщает португальское агентство Lusa со ссылкой на Национальный институт здоровья имени Рикарду Жорже (INSA).

Институт уведомил о данном пациенте минздрав страны, который проводит отслеживание возможных контактов заразившегося.

Профильные органы намерены прервать «потенциальную цепь передачи».

Информация о том, как был заражен пациент и о состоянии его здоровья не уточняется.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 98,5 млн заболевших, свыше 70,7 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, чем может быть опасен штамм коронавируса из ЮАР.