Мексиканский бизнесмен купил 2 млн доз вакцины «Спутник V»

Мексиканский предприниматель Алехандро Коссио стал обладателем двух миллионов доз российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает издание Financiero.

СМИ уточняет, что бизнесмен родом из мексиканского штата Веракрус.

Он отметил, что приветствует решение властей страны разрешить покупку вакцин частным лицам и регионам.

«Мы ждем публикации указа и надеемся на одновременное разрешение регулирующего мексиканского органа (Федеральная комиссия по защите от рисков для здоровья. — «Газеты.Ru») Cofepris», — добавил Коссио.

По его словам, он планирует продать всю партию препарата в Мексике, однако добавил, что может осуществить поставки и в другие регионы, например Аргентину.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что вакцину «Спутник V» в ближайшее время готовятся зарегистрировать в Мексике.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 98,5 млн заболевших, свыше 70,7 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».