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Общество. Новости

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Жительница Самарской области получила штраф за крики при избиении мужем

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В Самарской области местная жительница получила штраф за крики во время того, как ее избивал муж. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в селе Зольном в ночь с 16 по 17 мая 2020 года. Протокол был составлен сотрудниками полиции, которых вызвали соседи, недовольные нарушением тишины. Сумма штрафа составила 500 рублей. Россиянка попыталась обжаловать это решение в суде, однако суд не изменил решения.

После этого женщина попадала в больницу летом с истощением и гематомами по всему телу.

В отношении мужа россиянки было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. В ближайшее время дело должно быть передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее житель Кузбасса избил свою жену до смерти костылем, а житель Воронежской области нанес серьезные травмы супруге из-за невкусного ужина.

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